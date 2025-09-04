Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 2,2 тысячи человек

Ранее сообщалось о 1 450 погибших

Фото: Реальное время

Число погибших в результате землетрясения на востоке Афганистана превысило 2,2 тысячи человек, пострадали свыше 3,6 тысячи. Об этом сообщает новостной портал Ariana news со ссылкой на заместителя пресс-секретаря властей Афганистана Хамдуллу Фитрата.

Ранее сообщалось о 1 450 погибших.

— Согласно последним данным о жертвах землетрясения, число погибших увеличилось до 2 205, 3 640 человек пострадали, — заявил Фитрат.

Реальное время / realnoevremya.ru

Землетрясение магнитудой 6 с афтершоками произошло на востоке Афганистана незадолго до полуночи 31 августа. Стихия затронула провинции Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни и перегрузив систему здравоохранения, которая уже была ослаблена годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий.

Рената Валеева