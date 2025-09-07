УНИКС представил новую игровую форму с татарским колоритом

Новая форма отличается современным дизайном, сочетающим в себе элементы татарской тематики, национальный колорит и дух Казани

Казанский баскетбольный клуб УНИКС представил обновленную игровую форму на предстоящий сезон. Как сообщает пресс-служба клуба в своем телеграм-канале, два основных комплекта остались в традиционных цветах — зеленом и белом.

Однако новая форма отличается современным дизайном, сочетающим в себе элементы татарской тематики, национальный колорит и дух Казани.

— Два комплекта новой формы — зеленый и белый — объединяют современный стиль и уважение к корням: в дизайне соединены элементы татарской тематики, национальный колорит и дух Казани, — говорится в сообщении.

Также изменился шрифт, который стал более смелым и характерным.

Представили джерси с татарскими орнаментами, где можно увидеть стилизованные изображения татарского тюльпана, мечети «Кул-Шариф», чак-чака и других национальных символов, игроки команды Дмитрий Кулагин и Джален Рейнольдс.

Рената Валеева