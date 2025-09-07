Новости общества

Движение трамвая №4 в Казани восстановлено после ДТП

17:05, 07.09.2025

Авария произошла на улице Габишева, в направлении 9-го микрорайона

Фото: предоставлено МУП «Метроэлектротранс»

Движение трамвайного маршрута №4 в Казани полностью восстановлено. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Напомним, ранее движение трамваев по этому маршруту было временно приостановлено из-за ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля на улице Габишева, в направлении 9-го микрорайона.

По предварительным данным, виновником аварии является водитель легкового автомобиля.

Рената Валеева

