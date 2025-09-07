В России за сутки потушено девять лесных пожаров
В настоящее время продолжаются работы по тушению шести лесных пожаров
За прошедшие сутки в России ликвидировано девять лесных пожаров в шести регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению шести лесных пожаров, локализованных в двух регионах. Для борьбы с огнем задействованы значительные силы и средства, в том числе:
- 380 человек;
- 45 единиц техники;
- 7 воздушных судов.
В одном регионе введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), а в 51 регионе действует особый противопожарный режим. В 87 регионах страны объявлен пожароопасный сезон.
С начала года 71% лесных пожаров ликвидирован менее чем за сутки с момента обнаружения.
