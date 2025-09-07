Microsoft сообщил о повреждении подводных кабелей в Красном море

Это повлияет на работу сервиса Azure

Американская компания Microsoft сообщила о повреждении нескольких подводных кабелей в Красном море, что, как ожидается, окажет влияние на работу облачной платформы Azure.

Согласно заявлению, размещенному на сайте компании в разделе, посвященном сервису Azure, повреждения кабелей могут привести к задержкам в передаче трафика между странами Ближнего Востока, Азии и Европы.

— Начиная с 5.45 UTC (8.45 мск) 6 сентября 2025 года трафик, проходящий через Ближний Восток, исходящий или заканчивающийся в Азии или Европе, может испытывать большие задержки из-за многочисленных обрывов подводного оптоволоконного кабеля в Красном море, — говорится в официальном сообщении.

В настоящее время предпринимаются усилия по перенаправлению трафика и рассматриваются альтернативные варианты «пропускной способности и поставщиков в регионе».



Компания Microsoft представила свои первые разработки в области искусственного интеллекта — модели MAI-Voice-1 и MAI-1-preview.

Рената Валеева