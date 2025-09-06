«Ак Барс» проиграл по буллитам «Металлургу» в Магнитогорске

«Барсы» открыли сезон в Магнитогорске

«Ак Барс» проиграл по буллитам в Магнитогорске «Металлургу» со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина проигрывала 0:2 в начале второго периода встречи, но в итоге уступила по буллитам.

В составе «Ак Барса» шайбы забросили Михаил Фисенко, Митчелл Миллер, Алексей Пустозеров. У «Металлурга» голы в активе Алексея Маклюкова, Егора Коробкина и Александра Петунина. В серии буллитов решающим стал бросок Руслана Исхакова.

Автором первой шайбы «Ак Барса» в новом сезоне КХЛ стал Фисенко, отличившийся в меньшинстве. 11-й номер казанцев набрал 2 (1+1) результативных очка в матче.

В воротах казанцев всю игру провел Тимур Билялов, хозяева сыграли с Ильей Набоковым.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 8 сентября в Омске с «Авангардом» в 16.30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин