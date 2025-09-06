Минниханов: нефтегазовый комплекс — основа экономики Татарстана

По итогам прошлого года Татарстану удалось добыть 33,8 млн тонн нефти

Фото: Динар Фатыхов

Нефтегазовый комплекс является стратегическим фундаментом экономики Татарстана, формируя около 20% доходов республиканского бюджета, заявил раис Татарстана на торжественном мероприятии в Альметьевске, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Об этом сообщается на официальном сайте республики.

Он отметил, что в этом празднике участвуют не только нефтяники, но и все, кто трудится над созданием инфраструктуры.

— Этот праздник по праву могут считать своим все, чей ежедневный труд обеспечивает комфортную жизнь работников отрасли, — добавил Минниханов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По итогам прошлого года Татарстану удалось добыть 33,8 млн тонн нефти, две трети которой перерабатывается на заводах ТАИФ-НК и ТАНЕКО. Минниханов подчеркнул важность наследия трудовых подвигов татарстанских нефтяников, особенно в тяжелые военные и послевоенные годы.

Он также рассказал о современных проектах, включая создание особой экономической зоны «Зеленая долина», направленной на достижение технологического лидерства в биотехнологии и передовых производствах.

Раис республики поблагодарил малые нефтяные компании и крупных партнеров, таких как «Транснефть-Прикамье» и «Газпром», которые играют ключевую роль в стабильном развитии региона.

— Успешная деятельность этих предприятий — основа развития всех секторов и социальной сферы нашей республики, — отметил он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В завершение своего выступления Минниханов выразил благодарность всем работникам отрасли за их труд и преданность делу, пожелав здоровья и успеха в будущем.



— Дорогие нефтяники, газовики, ветераны, жители города и района! Примите самые искренние слова благодарности за ваш добросовестный труд, преданность делу и вклад в развитие и процветание Татарстана и России. Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных успехов и свершений, — добавил раис Татарстана.

Напомним, в конце августа состоялся Татарстанский нефтегазовый форум. Как это было — в материале «Реального времени».

Анастасия Фартыгина