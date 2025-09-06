«Ак Барс» объявил состав на первый матч в сезоне

Сыграют в Магнитогорске с «Металлургом»

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» определился с составом на матч с «Металлургом» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра состоится в 14.30 по московскому времени в Магнитогорске.



Тренерский штаб «Ак Барса» оставил вне заявки на матч канадского защитника Уайатта Калинюка. В первом звене команды сыграют Барабанов — Семенов — Галимов и Лямкин — Миллер в обороне.

В воротах с первых минут игры выйдет Тимур Билялов, его сменщиком заявлен Михаил Бердин.

Состав «Ак Барса»: Билялов (Бердин); Лямкин — Миллер, Барабанов — Семенов — Галимов; Карпухин — Марченко, Денисенко — Биро — Яшкин; Лучевников — Яруллин, Жулин — Сафонов — Пустозеров; Фальковский, Бровкин — Фисенко — Кателевский.

Это стартовая игра для «Металлурга» и «Ак Барса» в новом сезоне КХЛ.

Зульфат Шафигуллин