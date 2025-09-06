Трамп переименовал Минобороны США в Военное министерство
Он считает, что это название более уместно, особенно в текущих условиях мировых конфликтов
Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Министерства обороны в Военное министерство.
Он считает, что это название более уместно, особенно в текущих условиях мировых конфликтов.
— Я думаю, это куда более подходящее название, особенно с учетом того, в каком состоянии сейчас пребывает мир, — сказал Трамп перед подписанием указа в Белом доме.
Трамп также отметил, что обсуждение переименования Пентагона велось в течение нескольких месяцев. Глава Пентагона Пит Хегсет, которого Трамп назвал «военным министром», поддержал эту инициативу. Он отметил, что с момента переименования в Министерство обороны в середине 20-го века США не одержали победы в крупных войнах. Хегсет добавил, что новое название позволит ведомству «сражаться решительно» и избегать «бесконечных конфликтов».
- Военное министерство США существовало с 1789 по 1947 год, после чего было преобразовано в Минобороны.
