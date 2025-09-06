Трамп переименовал Минобороны США в Военное министерство

Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Министерства обороны в Военное министерство.

Он считает, что это название более уместно, особенно в текущих условиях мировых конфликтов.

— Я думаю, это куда более подходящее название, особенно с учетом того, в каком состоянии сейчас пребывает мир, — сказал Трамп перед подписанием указа в Белом доме.

Трамп также отметил, что обсуждение переименования Пентагона велось в течение нескольких месяцев. Глава Пентагона Пит Хегсет, которого Трамп назвал «военным министром», поддержал эту инициативу. Он отметил, что с момента переименования в Министерство обороны в середине 20-го века США не одержали победы в крупных войнах. Хегсет добавил, что новое название позволит ведомству «сражаться решительно» и избегать «бесконечных конфликтов».

Военное министерство США существовало с 1789 по 1947 год, после чего было преобразовано в Минобороны.

Анастасия Фартыгина