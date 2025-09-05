Новости общества

Путин прибыл в Самарскую область

21:24, 05.09.2025

Пресс-служба Кремля опубликовала видеозапись прибытия главы государства

Фото: скриншот прямой трансляции с сайта ПМЭФ

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Самару. Пресс-служба Кремля опубликовала видеозапись прибытия главы государства.



В Самаре Владимир Путин проведет совещание, посвященное вопросам развития двигателестроения.

Также в рамках визита запланирована рабочая встреча президента с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

В последний раз Путин посещал Тольятти 28 января 2025 года. Там он обсудил вопросы развития беспилотной авиации и автомобильной промышленности.

Рената Валеева

