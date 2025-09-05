Путин прибыл в Самарскую область
Пресс-служба Кремля опубликовала видеозапись прибытия главы государства
Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Самару. Пресс-служба Кремля опубликовала видеозапись прибытия главы государства.
В Самаре Владимир Путин проведет совещание, посвященное вопросам развития двигателестроения.
Также в рамках визита запланирована рабочая встреча президента с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.
В последний раз Путин посещал Тольятти 28 января 2025 года. Там он обсудил вопросы развития беспилотной авиации и автомобильной промышленности.
