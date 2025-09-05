Мошенники используют фейковые переписки с ВСУ в схеме «фейк-босс»

МВД РФ предупредило о новой схеме мошенничества, используемой для психологического давления на граждан. Злоумышленники в рамках схемы «фейк-босс» рассылают картинки, имитирующие переписку с украинскими спецслужбами, в которых предлагается сотрудничество за деньги.



В МВД пояснили, что мошенники, представляясь руководителями, предупреждают жертв о «скором важном разговоре с правоохранительными органами». Затем разыгрывается сценарий о проверке секретности и выявленных «контактах с иностранной разведкой», подкрепляемый сфабрикованной «перепиской с украинскими спецслужбами».

— Мы не будем помогать мошенникам и разъяснять ошибки этих «художников», но элементарные требования секретности и здравого смысла полностью исключают ситуацию, когда настоящий сотрудник пришлет гражданину подобное фото, — подчеркнули в МВД, призывая граждан к бдительности.

МВД предупредило о рассылке с приглашением вступить в телеграм-канал с «необходимой информацией для пенсионеров» от якобы Пенсионного фонда, которая является мошеннической.

