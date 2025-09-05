МВД: мошенники рассылают фейковые приглашения в Telegram от имени Пенсионного фонда

С 1 января 2023 года Пенсионный фонд и Фонд социального страхования были объединены в единую структуру — Социальный фонд России

МВД предупредило о рассылке с приглашением вступить в телеграм-канал с «необходимой информацией для пенсионеров» от якобы Пенсионного фонда, которая является мошеннической.

В телеграм-канале ведомства опубликованы скриншоты сообщений, в которых злоумышленники, прикрываясь именем ПФР, заманивают граждан в фейковый канал обещаниями увеличения пенсии и новых бонусов.

— Увеличение пенсии на 30% с помощью одной справки… Новый бонус для пенсионеров: все, кому от 58 до 84 лет, смогут рассчитывать на него, — гласят заманчивые заголовки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Рената Валеева