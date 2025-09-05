В России предложили наказывать женатых сотрудников за флирт на работе

Депутат подчеркнул, что от этого страдают дети, а работодатели несут экономические и социальные потери

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов выступил с инициативой о введении жестких санкций для женатых сотрудников, позволяющих себе флирт на рабочем месте. По мнению политика, подобные действия разрушают семейные устои и наносят вред институту брака, сообщает NEWS.ru.

Иванов выразил обеспокоенность участившимися служебными романами между женатыми коллегами, которые, по его словам, приводят к разводам и семейным драмам. Он подчеркнул, что от этого страдают дети, а работодатели несут экономические и социальные потери, связанные с ухудшением морального климата в коллективе.

Предлагаемые санкции варьируются от дисциплинарных взысканий, таких как штрафы и выговоры, до увольнения. По мнению депутата, такие меры станут эффективным инструментом борьбы с аморальным поведением, дискредитирующим репутацию компании.

— Бизнес должен быть не только прибыльным, но и нравственным. Мы обязаны создать все условия, чтобы оградить сотрудников от искушений и сохранить их семьи. Это вопрос национальной безопасности и демографического будущего страны. Помешать развалу семьи — долг каждого ответственного работодателя, — заявил Иванов.



Рената Валеева