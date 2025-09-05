ДТП в Заинском районе унесло жизни трех человек

Авто без цели обгона выехало на полосу встречного движения

Фото: предоставлено прокуратурой Татарстана

Три человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 5 сентября на территории Заинского района, сообщает прокуратура республики.

По предварительным данным, на 38-м км автодороги Набережные Челны — Альметьевск автомобиль «Дэу Нексиа» без цели обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «Ман».

предоставлено прокуратурой Татарстана

В результате ДТП водитель и два пассажира легкового автомобиля получили травмы, несовместимые с жизнью.

Рената Валеева