В Татарстане за сутки пожарные 11 раз выезжали на пожары

14:52, 05.09.2025

Семь раз спасатели реагировали на ложные вызовы

Фото: Артем Гафаров

За минувшие сутки, 4 сентября, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана 11 раз выезжали на тушение пожаров, 9 из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.

Помимо тушения пожаров, пожарные семь раз выезжали по ложным вызовам и 9 раз — для взаимодействия с другими службами. Пять раз пожарные привлекались для ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах зафиксировано 1 происшествие.

Анастасия Фартыгина

