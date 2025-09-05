«Ак Барс» продал все абонементы на новый сезон за рекордные сроки

Цены на абонементы выросли на 25% по сравнению с предыдущим сезоном

Фото: Динар Фатыхов

Хоккейный клуб «Ак Барс» завершил продажу абонементов на новый сезон. Как сообщили в пресс-службе клуба, все 3 тыс. абонементов различных категорий были раскуплены болельщиками до начала сентября, установив рекорд по скорости продаж. В прошлом году аналогичное количество абонементов было продано только к концу октября, подтвердили «Реальному времени» представители клуба.

Цены на абонементы выросли на 25% по сравнению с предыдущим сезоном. Стоимость абонементов на матчи регулярного чемпионата и плей-офф варьировалась от 19,8 тыс. до 83 тыс. рублей.

Домашняя арена клуба, «Татнефть Арена», вмещает 8 890 зрителей, и более 5 000 билетов будут доступны для покупки на каждый домашний матч.

Клуб начнет регулярный чемпионат КХЛ в Магнитогорске против «Металлурга» 6 сентября в 14:30 по московскому времени, а первый домашний матч состоится против «Автомобилиста» 10 сентября в 19:30.



Анастасия Фартыгина