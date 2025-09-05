«Ак Барс» продал все абонементы на новый сезон за рекордные сроки
Цены на абонементы выросли на 25% по сравнению с предыдущим сезоном
Хоккейный клуб «Ак Барс» завершил продажу абонементов на новый сезон. Как сообщили в пресс-службе клуба, все 3 тыс. абонементов различных категорий были раскуплены болельщиками до начала сентября, установив рекорд по скорости продаж. В прошлом году аналогичное количество абонементов было продано только к концу октября, подтвердили «Реальному времени» представители клуба.
Цены на абонементы выросли на 25% по сравнению с предыдущим сезоном. Стоимость абонементов на матчи регулярного чемпионата и плей-офф варьировалась от 19,8 тыс. до 83 тыс. рублей.
Домашняя арена клуба, «Татнефть Арена», вмещает 8 890 зрителей, и более 5 000 билетов будут доступны для покупки на каждый домашний матч.
Клуб начнет регулярный чемпионат КХЛ в Магнитогорске против «Металлурга» 6 сентября в 14:30 по московскому времени, а первый домашний матч состоится против «Автомобилиста» 10 сентября в 19:30.
