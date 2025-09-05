Новости общества

02:17 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На трассе М-12 во Владимирской и Нижегородской областях появятся музыкальные разметки

13:51, 05.09.2025

Теперь, следуя от Москвы до Казани и обратно, водители смогут трижды прослушать «Калинку-Малинку»

На трассе М-12 во Владимирской и Нижегородской областях появятся музыкальные разметки
Фото: Динар Фатыхов

Глава Минтранса России Марат Хуснуллин сообщил, что количество участков дорог с музыкальной разметкой продолжает увеличиваться. На трассе М-12 «Восток» в Владимирской и Нижегородской областях появились две новые музыкальные полосы.

Теперь, следуя от Москвы до Казани и обратно, водители смогут трижды прослушать «Калинку-Малинку». Также «поющая» дорожная полоса уже есть на трассе М-11 «Нева» в Ленинградской области.

Внедрением таких полос занимается «Автодор». Хуснуллин отметил, что в будущем они могут появиться и на других магистралях, что сделает поездки более безопасными и запоминающимися.

  • Музыкальная разметка предназначена напоминать водителям о необходимости сохранять внимание и не превышать скорость.
Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

Читайте также