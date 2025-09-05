На трассе М-12 во Владимирской и Нижегородской областях появятся музыкальные разметки

Теперь, следуя от Москвы до Казани и обратно, водители смогут трижды прослушать «Калинку-Малинку»

Фото: Динар Фатыхов

Глава Минтранса России Марат Хуснуллин сообщил, что количество участков дорог с музыкальной разметкой продолжает увеличиваться. На трассе М-12 «Восток» в Владимирской и Нижегородской областях появились две новые музыкальные полосы.

Теперь, следуя от Москвы до Казани и обратно, водители смогут трижды прослушать «Калинку-Малинку». Также «поющая» дорожная полоса уже есть на трассе М-11 «Нева» в Ленинградской области.

Внедрением таких полос занимается «Автодор». Хуснуллин отметил, что в будущем они могут появиться и на других магистралях, что сделает поездки более безопасными и запоминающимися.

Музыкальная разметка предназначена напоминать водителям о необходимости сохранять внимание и не превышать скорость.

Анастасия Фартыгина