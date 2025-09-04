Новости общества

13:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Новоселовка в Днепропетровской области

13:13, 04.09.2025

Также в полосе ответственности группировки «Восток» завершено освобождение всей территории ДНР

Российские вооруженные силы освободили населенный пункт Новоселовка в Днепропетровской области. Об этом сообщило Министерство обороны.

— Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и установили контроль над населенным пунктом Новоселовка Днепропетровской области, — заявили в ведомстве.

  • Также в полосе ответственности группировки «Восток» завершено освобождение всей территории Донецкой Народной Республики.
Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также