Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Новоселовка в Днепропетровской области
Также в полосе ответственности группировки «Восток» завершено освобождение всей территории ДНР
Российские вооруженные силы освободили населенный пункт Новоселовка в Днепропетровской области. Об этом сообщило Министерство обороны.
— Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и установили контроль над населенным пунктом Новоселовка Днепропетровской области, — заявили в ведомстве.
- Также в полосе ответственности группировки «Восток» завершено освобождение всей территории Донецкой Народной Республики.
