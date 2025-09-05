В Татарстане с августа наблюдается рост цен на продукты

Среди товаров, цена на которые увеличилась: огурцы (+3,63%) и бананы (+1,67%). Водка почти не поменялась в цене и стоит 776,67 рубля за литр (-0,05%)

Фото: Динар Фатыхов

По состоянию на 29 августа 2025 года в Татарстане заметно изменились цены на продовольственные товары. Соответствующий документ опубликовали на сайте Росстата.

Например, говядина подорожала на 0,78% и теперь стоит 625 рублей за килограмм. Свинина немного увеличилась в цене до 358 рублей, а курицы — до 199,89 рубля (рост на 0,40%). В то же время, например, цена на колбасу полукопченую снизилась на 1,59%, составив 609,49 рубля.

Некоторые продукты, как картофель и морковь, заметно подешевели, с ценами 36,86 рубля за кг и 37,98 рубля за кг соответственно.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Среди товаров, цена на которые увеличилась, выделяются огурцы (+3,63%) и бананы (+1,67%). Водка, по данным, почти не поменялась в цене и стоит 776,67 рубля за литр (-0,05%).

Напомним, что в июле 2025 года продукты питания в Татарстане подорожали на 12,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Наибольшее увеличение цен наблюдается у сливочного масла, которое подорожало на 35,8%. Лук стал самым дорогим среди плодоовощной продукции, его цена выросла на 38,4%.



Анастасия Фартыгина