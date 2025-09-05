Анчелотти высоко оценил игру футболиста «Зенита» Луиса Энрике за Бразилию

Тренер считает, что игрок обладает невероятным талантом

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти назвал футболиста «Зенита» Луиса Энрике игроком с невероятным талантом. Полузащитник питерцев отметился голевой передачей за бразильскую национальную команду в матче с Чили на отборочном этапе к чемпионату мира.

Луис Энрике появился на поле во втором тайме и поучаствовал в разгроме чилийцев со счетом 3:0.

— Луис Энрике имеет необыкновенный талант. Очень сильный физически, фантастические способности в игре один на один. Он изменил игру, добавил свежести. Игрок с таким талантом меняет игру, когда другие устают. Это очень хорошо, что у нас есть такой игрок, — приводит слова Анчелотти Globo.



Луис Энрике выступает за «Зенит» с января 2025 года и успел провести за команду 19 матчей, в которых забил два мяча.

В игре с Чили за сборную Бразилии также сыграл защитник Дуглас Сантос. Капитан «Зенита» заново получил бразильское спортивное гражданство и лишился возможности выступать за сборную России.

Зульфат Шафигуллин