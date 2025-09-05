СК просит ареста для главврача челнинского диспансера

Рамиля Сатдарова задержали по делу о «мертвых душах» с ущербом около 4 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Набережных Челнах будет решаться вопрос о мере пресечения для задержанного главврача городского наркодиспансера Рамиля Сатдарова. Следком просит взять его под стражу на два месяца, сообщают источники «Реального времени».

Материалы по Сатдарову уже поступили в Набережночелнинский горсуд. Его подозревают в хищении из бюджета почти 4 млн рублей и служебном подлоге с фиктивным увеличением объема труда восьми сотрудникам диспансера в 2017—2025 годах, нагрузка которых, по версии силовиков, не изменилась, зато появились надбавки.

На посту главврача Набережночелнинского диспансера Сатдаров отработал девять лет.