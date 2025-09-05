Минобороны РФ: дежурные силы ПВО уничтожили 92 украинских беспилотника
Перехваты осуществлялись над несколькими субъектами Российской Федерации и прилегающими водами морей
Министерство обороны Российской Федерации сообщает, что в минувшую ночь силами противовоздушной обороны были успешно нейтрализованы 92 украинские беспилотных летательных аппарата (БПЛА).
Перехваты осуществлялись над несколькими субъектами Российской Федерации и прилегающими водами морей. Распределение сбитых аппаратов следующее:
— 15 БПЛА — над территорией Брянской области;
— 13 БПЛА — над территорией Ростовской области;
— 12 БПЛА — над территорией Тульской области;
— 11 БПЛА — над территорией Калужской области;
— 9 БПЛА — над территорией Рязанской области;
— 8 БПЛА — над территорией Республики Крым;
— 7 БПЛА — над территорией Воронежской области;
— 5 БПЛА — над территориями Курской и Орловской областей;
— 2 БПЛА — над территориями Липецкой и Белгородской областей;
— 1 БПЛА — над территорией Смоленской области;
— 1 БПЛА — над акваториями Черного и Азовского морей.
