Минобороны РФ: дежурные силы ПВО уничтожили 92 украинских беспилотника

08:10, 05.09.2025

Перехваты осуществлялись над несколькими субъектами Российской Федерации и прилегающими водами морей

Министерство обороны Российской Федерации сообщает, что в минувшую ночь силами противовоздушной обороны были успешно нейтрализованы 92 украинские беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

Перехваты осуществлялись над несколькими субъектами Российской Федерации и прилегающими водами морей. Распределение сбитых аппаратов следующее:

15 БПЛА — над территорией Брянской области;

13 БПЛА — над территорией Ростовской области;

12 БПЛА — над территорией Тульской области;

11 БПЛА — над территорией Калужской области;

9 БПЛА — над территорией Рязанской области;

8 БПЛА — над территорией Республики Крым;

7 БПЛА — над территорией Воронежской области;

5 БПЛА — над территориями Курской и Орловской областей;

2 БПЛА — над территориями Липецкой и Белгородской областей;

1 БПЛА — над территорией Смоленской области;

1 БПЛА — над акваториями Черного и Азовского морей.

Дмитрий Зайцев

