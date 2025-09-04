Эксперты рассказали, откуда в Россию чаще всего везут автомобили

Доля Киргизии продолжает расти

Фото: Артем Дергунов

В августе 2025 года объем ввоза новых легковых автомобилей в Россию сократился на 67%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 29,3 тысячи единиц. Об этом сообщает «Автостат». В то же время, импорт автомобилей с пробегом увеличился на 24% и достиг 45,6 тысячи единиц.

Аналитики отмечают существенные изменения в структуре импорта новых автомобилей. Доля физлиц в августе выросла до 46% (против 14% годом ранее), в то время как снижение произошло в основном за счет поставок со стороны юрлиц.

Крупнейшим поставщиком новых автомобилей в Россию стал Китай, на долю которого пришлось 71,8% от общего объема. За ним следуют Киргизия (11,3%) и Казахстан (4,6%). Доля Киргизии продолжает расти, поскольку через эту страну в Россию ввозятся европейские марки, произведенные на заводах в КНР.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Лидером среди новых автомобилей по маркам остается Changan, а по моделям — Changan Uni-S.

В сегменте автомобилей с пробегом лидирует Япония (43,3%), за которой следуют Южная Корея (22,8%) и Китай (17,2%). При этом доля Японии в сегменте б/у автомобилей сокращается, а Корея и Китай продолжают укреплять свои позиции.

Первое место среди подержанных автомобилей занимают Toyota и Honda Freed.

Рената Валеева