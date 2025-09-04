Новости общества

ЦАХАЛ заявил о контроле над 40% территории города Газа

21:07, 04.09.2025

Армия обороны Израиля планирует расширить военную операцию в ближайшие дни

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) контролирует 40% территории города Газа и планирует расширить военную операцию в ближайшие дни. Об этом заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ Эфи Дефрин на брифинге в четверг.

— В последние недели мы приступили ко второму этапу операции «Колесницы Гедеона». На этой неделе мы начали мобилизацию десятков тысяч резервистов для нанесения ударов по ХАМАС в городе Газа. Мы контролируем 40% территории города Газа. Операция расширится и усилится в ближайшие дни, — заявил Дефрин.

взято с сайта idf.il

По его словам, израильские силы осуществляют маневры в районе Зейтун и на окраинах района Шейх Радван внутри Газы.

Рената Валеева

