Россия зеркально ответит на безвизовый режим Китая для россиян

С 15 сентября Китай вводит безвизовый режим для россиян с обычным загранпаспортом на срок до 30 дней

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Россия введет безвизовый режим для граждан Китая в ответ на аналогичное решение КНР. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членом политбюро центрального комитета Коммунистической партии Китая Ли Хунчжуном.

— Есть только одна вещь, на которую я не успел отреагировать, <…> — это в целом такой очень добрый жест со стороны руководства Китайской Народной Республики. Имею в виду объявление об одностороннем принятии решения о безвизовом режиме для российских граждан… Россия на этот дружеский акт ответит зеркально, сделаем то же самое, — заявил Путин.

Напомним, что с 15 сентября Китай вводит безвизовый режим для россиян с обычным загранпаспортом на срок до 30 дней.

2 сентября Владимир Путин провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, по итогам которой было подписано свыше 20 документов о сотрудничестве в различных сферах, включая энергетику, аэрокосмическую промышленность, ИИ, здравоохранение и другие.

Рената Валеева