Центробанк рассказал, как случайно не попасть под блокировку перевода

20:35, 04.09.2025

Регулятор советует не возвращать деньги, поступившие «ошибочно», самостоятельно

Фото: Дарья Пинегина

Банк России опубликовал рекомендации, как избежать случайной блокировки денежных переводов, в своем официальном Telegram-канале.

Регулятор советует:

  • Избегать операций по просьбе незнакомых людей.
  • Не возвращать деньги, поступившие «ошибочно», самостоятельно. Следует обратиться в свой банк с просьбой осуществить обратный перевод по реквизитам отправителя.
  • Никому не передавать банковскую карту и доступ в онлайн-банк.
  • Стараться не переводить деньги незнакомцам, в том числе по номеру телефона в магазинах и на рынках. Банк может расценить такие переводы как подозрительные.
  • Обязательно указывать назначение платежа при переводе денег другим людям. Это сделает переводы понятнее для банка и снизит риск подозрений.
  • Не пользоваться пиратскими сайтами, услугами нелегальных казино, анонимными криптообменниками и другими услугами теневого бизнеса. Такие платежи могут привести к участию в преступных схемах.
  • Своевременно сообщать об изменении персональных данных в банк.
  • Не проводить операции, связанные с предпринимательской деятельностью, по счету физического лица.
  • ИП и владельцам бизнеса следует избегать налоговых задолженностей и вести дела прозрачно.

Как работают новые схемы обмана и почему даже ужесточение наказания не останавливает преступников — в материале «Реального времени».

Рената Валеева

Экономика

