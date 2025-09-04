Центробанк рассказал, как случайно не попасть под блокировку перевода
Регулятор советует не возвращать деньги, поступившие «ошибочно», самостоятельно
Банк России опубликовал рекомендации, как избежать случайной блокировки денежных переводов, в своем официальном Telegram-канале.
Регулятор советует:
- Избегать операций по просьбе незнакомых людей.
- Не возвращать деньги, поступившие «ошибочно», самостоятельно. Следует обратиться в свой банк с просьбой осуществить обратный перевод по реквизитам отправителя.
- Никому не передавать банковскую карту и доступ в онлайн-банк.
- Стараться не переводить деньги незнакомцам, в том числе по номеру телефона в магазинах и на рынках. Банк может расценить такие переводы как подозрительные.
- Обязательно указывать назначение платежа при переводе денег другим людям. Это сделает переводы понятнее для банка и снизит риск подозрений.
- Не пользоваться пиратскими сайтами, услугами нелегальных казино, анонимными криптообменниками и другими услугами теневого бизнеса. Такие платежи могут привести к участию в преступных схемах.
- Своевременно сообщать об изменении персональных данных в банк.
- Не проводить операции, связанные с предпринимательской деятельностью, по счету физического лица.
- ИП и владельцам бизнеса следует избегать налоговых задолженностей и вести дела прозрачно.
Как работают новые схемы обмана и почему даже ужесточение наказания не останавливает преступников — в материале «Реального времени».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».