Трое мужчин погибли в канализационном колодце в Мамадышском районе

Причиной гибели могло стать отравление угарным газом

Фото: Максим Платонов

Трагедия произошла в одном из населенных пунктов Мамадышского района, где в канализационном колодце глубиной около 3 метров были обнаружены тела трех мужчин, сообщает телеканал ТНВ. Среди погибших 56-летний хозяин дома, его 40-летний родственник, отец троих детей, и сосед.

По предварительной информации, мужчины пытались самостоятельно прочистить засорившуюся канализационную трубу, не дождавшись приезда вызванной аварийной службы. Первым в колодец спустился 40-летний родственник хозяина, которому стало плохо. Остальные, пытаясь его спасти, спустились за ним и также потеряли сознание.

Тревогу забил шестилетний сын одного из погибших, который позвал на помощь. Прибывшие на место спасатели и специалисты «Водоканала» откачали воду из колодца и извлекли тела.

По предварительным данным, причиной гибели могло стать отравление угарным газом, скопившимся в колодце. Сообщается, что у мужчин не было средств защиты.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Рената Валеева