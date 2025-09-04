Трое мужчин погибли в канализационном колодце в Мамадышском районе
Причиной гибели могло стать отравление угарным газом
Трагедия произошла в одном из населенных пунктов Мамадышского района, где в канализационном колодце глубиной около 3 метров были обнаружены тела трех мужчин, сообщает телеканал ТНВ. Среди погибших 56-летний хозяин дома, его 40-летний родственник, отец троих детей, и сосед.
По предварительной информации, мужчины пытались самостоятельно прочистить засорившуюся канализационную трубу, не дождавшись приезда вызванной аварийной службы. Первым в колодец спустился 40-летний родственник хозяина, которому стало плохо. Остальные, пытаясь его спасти, спустились за ним и также потеряли сознание.
Тревогу забил шестилетний сын одного из погибших, который позвал на помощь. Прибывшие на место спасатели и специалисты «Водоканала» откачали воду из колодца и извлекли тела.
По предварительным данным, причиной гибели могло стать отравление угарным газом, скопившимся в колодце. Сообщается, что у мужчин не было средств защиты.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
