На Солнце зафиксирована вспышка класса M

20:11, 04.09.2025

Последняя вспышка произошла сегодня в 16:44

Фото: взято из телеграм-канала лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила о вспышке класса M, произошедшей на Солнце.

— Последняя вспышка произошла сегодня в 16:44 — уровень M1.0 (сильная), — говорится в сообщении лаборатории.

Это уже не первая подобная вспышка за последнее время. 25 августа была зафиксирована крупнейшая вспышка с конца июня, имевшая балл M4.6.

Рената Валеева

