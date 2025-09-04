На Солнце зафиксирована вспышка класса M
Последняя вспышка произошла сегодня в 16:44
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила о вспышке класса M, произошедшей на Солнце.
— Последняя вспышка произошла сегодня в 16:44 — уровень M1.0 (сильная), — говорится в сообщении лаборатории.
Это уже не первая подобная вспышка за последнее время. 25 августа была зафиксирована крупнейшая вспышка с конца июня, имевшая балл M4.6.
