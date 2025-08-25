На Солнце меньше чем за сутки зафиксировали десять вспышек

Воздействие солнечной активности на Землю практически исключено

Фото: взято из телеграм-канала лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН

За неполные сутки на Солнце зафиксировали десять вспышек, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

— На Солнце продолжается рост активности. За неполные сутки зарегистрировано уже десять солнечных вспышек, в том числе три события сильного уровня M. Последняя вспышка М-класса произошла... в 18:18 по Москве: на восточном краю Солнца, все в той же скрытой за горизонтом группе пятен, зарегистрирован взрыв уровня M1.3, — говорится в сообщении.

Ученые добавили, что на данный момент воздействие солнечной активности на Землю практически исключено. Решающими в этом плане станут ближайшие два дня, отметили ученые.

Елизавета Пуншева