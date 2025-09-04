В Казани ограничат движение у ЗАГСа на время фестиваля «Всей семьей на выборы»
Ограничение будет действовать с 00.00 13 сентября 2025 года до 05.00 15 сентября
В связи с проведением фестиваля «Всей семьей на выборы» в Казани будет введено ограничение движения и стоянки транспортных средств на улице С.Хакима (от ул. Декабристов до ул. Абсалямова) и парковочной зоне возле Центра семьи «Казан».
Ограничение будет действовать с 00.00 13 сентября 2025 года до 05.00 15 сентября.
В настоящее время документ проходит антикоррупционную экспертизу.
В столице Татарстана с 11 по 30 сентября будет частично ограничено движение транспорта по улице Овражной.
