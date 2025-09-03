В Казани частично ограничат движение по улице Овражной
Ограничение связано со строительством сетей водоснабжения
В столице Татарстана с 11 по 30 сентября будет частично ограничено движение транспорта по улице Овражной. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства города.
Ограничение связано со строительством сетей водоснабжения и будет действовать на улице Овражной в районе дома №58 в направлении движения автотранспорта в сторону улицы Серебряной.
В Казани 5 и 9 сентября ограничат движение на нескольких улицах. Это связано с проведением кинофестиваля «Алтын минбар».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».