В Казани не работают светофоры на четырех перекрестках
Команды АСУДД уже работают на участках
Комитет по транспорту Казани сообщил о временном отключении светофоров на четырех перекрестках в городе.
Светофоры не работают по следующим адресам:
- ул. Оренбургский тракт — ул. Даурская
- ул. Назарбаева — ул. Качалова
- ул. Островского — Суконная слобода
- ул. Островского — ул. Миннулина
— Команды АСУДД уже работают на участках, — говорится в сообщении.
В Татарстане завершены работы по модернизации светофорных объектов. Общая сумма финансирования составила более 122 млн рублей, из которых более 97 млн рублей было выделено из федерального бюджета.
