В Казани не работают светофоры на четырех перекрестках

18:43, 04.09.2025

Команды АСУДД уже работают на участках

Фото: Мария Зверева

Комитет по транспорту Казани сообщил о временном отключении светофоров на четырех перекрестках в городе.

Светофоры не работают по следующим адресам:

  • ул. Оренбургский тракт — ул. Даурская
  • ул. Назарбаева — ул. Качалова
  • ул. Островского — Суконная слобода
  • ул. Островского — ул. Миннулина
— Команды АСУДД уже работают на участках, — говорится в сообщении.

В Татарстане завершены работы по модернизации светофорных объектов. Общая сумма финансирования составила более 122 млн рублей, из которых более 97 млн рублей было выделено из федерального бюджета.

