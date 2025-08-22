Новости общества

В Татарстане завершена модернизация светофоров по нацпроекту

11:31, 22.08.2025

Общая сумма финансирования составила более 122 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане завершены работы по модернизации светофорных объектов в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В текущем году были установлены интеллектуальные транспортные системы (ИТС) в городских агломерациях, сообщили в Минтрансе.

Всего было модернизировано 19 светофорных объектов, общая сумма финансирования составила более 122 млн рублей, из которых более 97 млн рублей было выделено из федерального бюджета.

Модернизация затронула Казань — 13 светофорных объектов, Набережные Челны — шесть.

Все модернизированные светофорные объекты интегрированы в единую верхнеуровневую систему, которая обеспечивает сбор и визуализацию данных о параметрах транспортного потока для адаптивного управления светофорным движением на уровне города.

В этом году запланирован ремонт 12 дорожных участков общей протяженностью около 7 километров. Объем финансирования составляет 1 млрд рублей.

Рената Валеева

Общество Татарстан

