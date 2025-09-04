Киргизия ввела запрет на экспорт известняка-ракушечника за пределы ЕАЭС
Известняк-ракушечник является строительным материалом
Кабмин Киргизии ввел временный запрет на вывоз за пределы ЕАЭС известняка-ракушечника и изделий из него. Об этом сообщает РИА «Новости».
Запрет вводится сроком на шесть месяцев и вступит в силу через 15 дней после официальной публикации.
Известняк-ракушечник является строительным материалом. Он используется для изготовления плитки для внутренней и внешней отделки зданий, создания декоративных элементов и в ландшафтном дизайне. Крупнейшее месторождение этого материала в Киргизии находится в селе Сары-Таше Узгенского района Ошской области.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».