Татарстан вошел в список лидеров по объему закупок у малого бизнеса

За первые семь месяцев текущего года государственные компании приобрели у субъектов МСП производственной продукции на общую сумму 2,8 трлн рублей

Фото: Максим Платонов

За первые семь месяцев текущего года государственные компании приобрели у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) производственной продукции на общую сумму 2,8 трлн рублей. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.

В рамках этих закупок было заключено свыше 277 тыс. договоров с более чем 95 тыс. МСП-поставщиков.

Министр также отметил, что совокупный объем закупок заказчиков с госучастием у малого и среднего бизнеса по 223-ФЗ с начала года достиг 4,6 трлн рублей. МСП-поставщиками в этом сегменте стали более 168 тыс. компаний, что на 4,5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Наибольшие объемы договоров были заключены по следующим направлениям:

продукция обрабатывающих производств — 1,5 трлн рублей;

сооружения и строительные работы — 1,4 трлн рублей;

административные и вспомогательные услуги — 0,3 трлн рублей;

услуги в сфере науки, инженерии и профессиональной деятельности — 0,3 трлн рублей.

По регионам в тройку лидеров по объему закупок у МСП вошли: Москва (1,44 трлн рублей), Санкт-Петербург (0,42 трлн рублей) и Татарстан (0,39 трлн рублей). Далее следуют Московская область (0,25 трлн рублей) и Свердловская область (0,16 трлн рублей).

Максимальный прирост объема договоров продемонстрировали Татарстан (+129 млрд рублей), Ростовская область (+29 млрд рублей), ХМАО — Югра и Приморский край (по +17 млрд рублей каждый), а также Самарская область (+16 млрд рублей).

Рената Валеева