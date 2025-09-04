Прокуратура утвердила обвинение в мошенническом хищении у техподрядчика КВЗ
Ущерб превысил 3 млн рублей
Прокуратура Казани утвердила обвинительное заключение в отношении директора и менеджера ООО «ТримСистемс». Им предъявлено обвинение в мошенничестве на крупную сумму.
По данным следствия, в июле 2022 года директор компании совместно с менеджером заключили договор на поставку комплектующих для воздушных судов с АО «Казанское авиапредприятие». Заказчик перечислил более 3 миллионов рублей, однако обвиняемые не собирались выполнять свои обязательства и присвоили деньги.
Уголовное дело передано в Советский районный суд Казани.
