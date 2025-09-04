Казанское ООО «ТД «Промматериалы» оштрафовали на полмиллиона рублей за коррупцию

Директор ООО «ТД «Промматериалы» был пойман на коммерческом подкупе начальника отдела ООО «Казанский агрегатный завод»

Прокуратура Авиастроительного района Казани выявила коррупционное нарушение со стороны директора ООО «ТД «Промматериалы». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В период с июля 2022 по сентябрь 2023 года он передал начальнику отдела ООО «Казанский агрегатный завод» более 406 тыс. рублей в качестве коммерческого подкупа. Эти деньги были даны за поддержку компании, ускорение оплаты по контрактам и предложения о сотрудничестве в будущем.

После проверки прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. В результате организация была оштрафована на 500 тыс. рублей. Также были вынесены обвинительные приговоры в отношении тех, кто участвовал в незаконной передаче и получении денег.

Анастасия Фартыгина