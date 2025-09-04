Татарстан получил 346 млн рублей на студенческие стартапы: игра «Склеп» и адвент-календарь с татарским чаем

На что еще потратят деньги

Фонд содействия инновациям подвел итоги конкурса «Студенческий стартап», в рамках которого финансовую поддержку получили 2,5 тысячи участников. Каждый победитель конкурса получил грант в размере 1 млн рублей на реализацию своего проекта.

Участники конкурса представляли не только Россию, но и 11 других стран, включая Египет, Индию и Сирию. Прием заявок проходил с 1 апреля по 2 июня 2025 года по семи направлениям: цифровые технологии, медицина, химические технологии, новые приборы, биотехнологии, энергетика и креативные индустрии.

— Каждый второй из них (бизнес-план, — прим. ред.) посвящен одной из сфер национальных проектов технологического лидерства, — отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко (его слова приводит официальный портал правительства России).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Возможности для самореализации в сфере технологического предпринимательства сегодня доступны каждому студенту, независимо от направления подготовки. Одним из действенных инструментов развития таких компетенций стал конкурс «Студенческий стартап», география которого в этом году охватила 75 регионов страны, более 320 университетов и научных организаций, — сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.



Лидерами по количеству получивших гранты стали Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкортостан и Самарская область. В Татарстане поддержку получили 346 проектов из различных вузов Казани, а также из Альметьевского государственного нефтяного института и Набережночелнинского государственного педагогического университета.

Среди интересных разработок Татарстана:

курсы по программированию дронов для детей;

«ЧистоЛев» — разработка и производство готовы наборов для леворуких детей по чистописанию;

цифровые сервисы для контроля приема витаминов;

компьютерная игра в жанре survival-roguelike «Склеп»;

создание новых штаммов микроорганизмов для производства биопластиков;

гемостатический тампон для оказания первой помощи при огнестрельных ранениях;

цифровая реконструкция средневековых мусульманских исторических памятников;

мобильное приложение Цифровой гардероб с персональным умным стилистом;

создание расширения браузера для автоматического выявления фишинговых сайтов и повышения кибербезопасности пользователей;

создание сервиса для автоматического анализа бизнес-данных с помощью искусственного интеллекта;

адвент-календарь с национальной татарской коллекцией чаев;

создание туристического мобильного приложения с анимационными квестами;

разработка приложения для замены речевой информации в реальном времени;

создание онлайн-платформы для поиска единомышленников, знакомств с интересными людьми, посещения реальных встреч и мероприятий и общения на основе общих интересов;

разработка технологии микробиологических методов увеличения нефтедобычи;

Сюесиним — приложение-тренажер для практики китайского языка;

ДронПАК— программно-аппаратный комплекс для обслуживания БПЛА

создание скважинного генератора многократных импульсов давления для интенсификации нефтедобычи.

— В этом году на конкурс «Студенческий стартап» поступило свыше 11,6 тыс. заявок, из которых мы отобрали 2,5 тыс. лучших решений: большая часть проектов посвящена цифровым технологиям, креативным индустриям и биотехнологиям. Важно, что около 150 победителей конкурса уже имеют сформированный научный задел в рамках конкурса «Умник», — сообщил генеральный директор Фонда содействия инновациям Андрей Жижин.

Помимо победителей, жюри отобрало 500 заявок со всей страны, которые также получат по 1 млн рублей в случае появления средств для их финансирования. В таком случае татарстанские студенты получат еще 61 млн рублей на такие проекты, как, например, создание простого сайта-карты для людей с ограниченными возможностями передвижения или стимулирование роста сельскохозяйственных растений.



Ранее «Реальное время» сообщало, что два вуза Татарстана получат 350 млн на развитие инженерных школ.

Наталья Жирнова