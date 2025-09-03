Российская авиакомпания зафиксировала взрывной рост спроса на рейсы в Китай после отмены виз

В день объявления этой новости количество бронирований выросло более чем в 1,5 раза

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о значительном увеличении числа бронирований на рейсы из России в Китай после появления информации о введении безвизового режима. В день объявления этой новости количество бронирований выросло более чем в 1,5 раза по сравнению с предыдущим днем, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Компания увеличила пассажиропоток между Россией и Китаем на 33% за первые восемь месяцев 2025 года, перевезя более 653 тысяч пассажиров.

Самое популярное направление: Москва — Шанхай — Москва, этими рейсами за названный период воспользовалось более 117 тысяч человек. В тройку лидеров также вошли рейсы между Москвой и Гуанчжоу (более 93 тысяч пассажиров) и между Москвой и Саньей (более 84 тысяч пассажиров).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Авиакомпания осуществляет прямые рейсы из Москвы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Санью. С 2 октября возобновляются регулярные рейсы из Москвы в Гонконг. Также действует региональная программа прямых рейсов на остров Хайнань (Санья) из Санкт-Петербурга, Красноярска, Хабаровска, Казани, Новосибирска, Екатеринбурга, Уфы и Владивостока.



Ранее «Аэрофлот» объявил об открытии с 1 октября прямых регулярных рейсов из Новосибирска на Гоа.

Рената Валеева