Прохор Шаляпин станет хедлайнером Дня жизнелюба в Казани

18:45, 03.09.2025

Он пройдет 9 сентября в парке культуры имени Горького в Казани

Фото: взято из телеграм-канала "Культура Казани"

Известный артист и певец Прохор Шаляпин станет хедлайнером Дня жизнелюба, который пройдет 9 сентября в парке культуры имени Горького в Казани. Об этом сообщили в Управлении культуры мэрии города.

День жизнелюба — это ежегодный праздник, посвященный активному образу жизни и позитивному настрою людей старшего поколения.

В подготовке праздника задействованы все 17 культурных центров и 49 библиотек Казани, работающих в рамках одноименного проекта.

