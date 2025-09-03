Прохор Шаляпин станет хедлайнером Дня жизнелюба в Казани
Он пройдет 9 сентября в парке культуры имени Горького в Казани
Известный артист и певец Прохор Шаляпин станет хедлайнером Дня жизнелюба, который пройдет 9 сентября в парке культуры имени Горького в Казани. Об этом сообщили в Управлении культуры мэрии города.
День жизнелюба — это ежегодный праздник, посвященный активному образу жизни и позитивному настрою людей старшего поколения.
В подготовке праздника задействованы все 17 культурных центров и 49 библиотек Казани, работающих в рамках одноименного проекта.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».