Студент ПГУФКСиТ Ямков удостоен звания «Мастер спорта России» по боксу

Фото: предоставлено Василием Ямковым

Студент ПГУФКСиТ Владимир Ямков удостоен звания «Мастер спорта России» по боксу. Соответствующий приказ № 193-нг был подписан Минспорта России 28 августа.



— Студенты и преподаватели университета гордятся своим товарищем. Его успех — яркий пример для всех, кто совмещает учебу и спорт высших достижений. Владимир доказал, что невозможно — возможно, а звание мастера спорта — это реальная цель для целеустремленных и трудолюбивых, — рассказали в вузе.

Сейчас он в составе сборной России по боксу защищает честь страны на международных соревнованиях на Евроазиатском Кубке, который пройдет с 8 по 14 сентября. В турнире примут участие боксеры из 19 стран, включая Кубу, Бразилию, Таиланд, Сербию, страны Африки и Азиатского региона.



О том, как вырастить чемпиона, в мае «Реальному времени» рассказал его отец и один из тренеров Василий Ямков.

Рената Валеева