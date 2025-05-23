«Цель — Олимпиада»: 16-летний мастер спорта по боксу и кикбоксингу из Татарстана выходит на мировую арену

. Фото: предоставлено Василием Ямковым

В мае 16-летний татарстанец Владимир Ямков получил звание мастера спорта по боксу и кикбоксингу. Это выдающийся результат и для республики, и для России в целом. Совсем скоро спортсмен будет представлять страну на международных соревнованиях и поборется за участие в Олимпиаде-2028. О том, как вырастить чемпиона, «Реальному времени» рассказал его отец и один из тренеров Василий Ямков.

«К нам подбежали тренеры из Дагестана, Ингушетии: «Пишите протест, мы за вас заплатим!»

Для 16-летнего Владимира Ямкова этот май стал триумфальным: он смог получить звание мастера спорта по боксу и кикбоксингу. В начале месяца молодой спортсмен занял второе место на первенстве России по боксу. А совсем недавно получил серебряную медаль на аналогичных соревнованиях по кикбоксингу.

— Мы со всеми тренерами общались, они говорят: «Такое мы видим впервые. Мастер спорта по двум контактным видам спорта в 16 лет — вы уникальные!» — говорит отец и один из тренеров спортсмена Василий Ямков.

предоставлено Василием Ямковым

По его словам, соперники у сына были серьезные. На первенстве по кикбоксингу татарстанец уверенно дошел до финала и уступил прошлогоднему чемпиону Никите Евсюкову, который стоял в глухой защите. Тренеры других сборных настаивали: нужна апелляция.

— Есть у нас такая поговорка: проиграл судьям, а не сопернику. К нам подбежали тренеры из Дагестана, Ингушетии: «Пишите протест, мы за вас заплатим!» Просто подача апелляции к результату в кикбоксинге платная. Мы говорим: «Если так посчитали судьи, так ему и быть». Не стали в эти игры играть. Докажем в следующем году, что золотая медаль наша, — уверен Василий Ямков. — Я Володю как тренер учу: если ты не победил с явным преимуществом, будь готов, что руку поднимут твоему противнику.

«Выиграть мир и отобраться на Олимпиаду»

При этом боксом спортсмен занимается уже 10 лет, а вот путь в кикбоксинге начал недавно.

— Когда начались санкции, соревнований стало намного меньше. Чтобы не «застаиваться», мы выбрали примерно равный вид спорта, который ближе к боксу, — объяснил его отец. — За полгода получили кандидата в мастера спорта и за год — мастера, имея вот такую боксерскую базу.

предоставлено Василием Ямковым

Секрет таких результатов — упорный труд. Тренируется Владимир каждый день минимум по 2,5 часа, без выходных и каникул. И успевает учиться одновременно в колледже Поволжского университета спорта и в Суворовском военном училище.

— Нам очень помогает колледж. Идут навстречу, преподавательский состав индивидуально работает. Все отмечают, что у Володи учеба не страдает, она все равно на первом месте идет. И параллельно спорт, — подчеркнул Василий Ямков.

Теперь татарстанец входит в основной состав сборной России сразу по двум видам спорта. В октябре молодой спортсмен отправится на Кубок мира по кикбоксингу, в июле — на международные соревнования по боксу.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Бокс — олимпийский вид спорта, и там все строго. А кикбоксинг пока нет, поэтому там международные соревнования чуть-чуть попроще, будем представлять страну с флагом, а не как нейтральные спортсмены. Это большой плюс, — радуется его отец.

Настрой в обоих случаях одинаковый — показать лучший результат и победить. В случае с боксом на кону стоит участие в Олимпийских играх.

— Главная цель — это выиграть «мир» и отобраться на Олимпиаду, конечно. Ближайшая будет в 2028 году. К ней и идем, — делится планами Василий Ямков.

Галия Гарифуллина