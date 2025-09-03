ПСЖ не упомянул российского вратаря Сафонова в списке вызванных в сборные игроков

Он в настоящее время находится на сборах национальной сборной России

Фото: Динар Фатыхов

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) не упомянул российского вратаря Матвея Сафонова в списке игроков, вызванных в национальные сборные. Соответствующий список был опубликован в официальном аккаунте ПСЖ в соцсети X.

Сафонов в настоящее время находится на сборах национальной сборной России, которой предстоят два товарищеских матча: 4 сентября в Москве против команды Иордании и 7 сентября на выезде против команды Катара.

В списке ПСЖ перечислены остальные игроки клуба, которые выступят за свои сборные в сентябрьских матчах. Примечательно, что в их число вошел и украинский защитник Илья Забарный.

Рената Валеева