Зяббаров: Татарстан должен нарастить производство технической конопли
В текущем году посевные площади конопли составили 5 250 га, что на 1 741 га больше, чем в прошлом году
Татарстан наращивает посевные площади и переработку технической конопли, рассказал заместитель премьер-министра республики — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров.
В текущем году посевные площади технической конопли в Татарстане составили 5 250 га, что на 1 741 га больше, чем в прошлом году. Общероссийский показатель составляет 16 тыс. га.
По словам Зяббарова, в 2024 году Татарстан собрал 3,6 тысячи тонн конопляной соломки — 23% от общероссийского объема. Средняя урожайность достигла 21 центнера с гектара. Выход волокна составил 48%, или 1,8 тысячи тонн.
Министр подчеркнул стратегическую важность этого направления:
— Наша цель — не просто увеличить площади посевов технической конопли, но и создать полный цикл переработки.
