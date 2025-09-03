Зяббаров: Татарстан должен нарастить производство технической конопли

В текущем году посевные площади конопли составили 5 250 га, что на 1 741 га больше, чем в прошлом году

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан наращивает посевные площади и переработку технической конопли, рассказал заместитель премьер-министра республики — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров.

В текущем году посевные площади технической конопли в Татарстане составили 5 250 га, что на 1 741 га больше, чем в прошлом году. Общероссийский показатель составляет 16 тыс. га.

По словам Зяббарова, в 2024 году Татарстан собрал 3,6 тысячи тонн конопляной соломки — 23% от общероссийского объема. Средняя урожайность достигла 21 центнера с гектара. Выход волокна составил 48%, или 1,8 тысячи тонн.

Реальное время / realnoevremya.ru

Министр подчеркнул стратегическую важность этого направления:

— Наша цель — не просто увеличить площади посевов технической конопли, но и создать полный цикл переработки.



Рената Валеева