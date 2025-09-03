В Казани за сутки два начинающих водителя «нашли» столбы

В ГАИ Казани выразили обеспокоенность ростом числа ДТП с участием начинающих водителей

Госавтоинспекция Казани сообщила о двух ДТП, зарегистрированных в течение суток, в которых водители с небольшим стажем управления автомобилем врезались в столбы. Оба инцидента произошли из-за потери контроля над авто.

Первый случай произошел вчера, 2 сентября, в 19:40, на платном участке Вознесенского тракта. 20-летний водитель ВАЗ 2114, проживающий в Авиастроительном районе и имеющий водительский стаж всего 10 месяцев, двигался в направлении улицы Юлиуса Фучика. По словам водителя, он ехал со скоростью около 100 км/ч и не справился с управлением, врезался в столб, после чего автомобиль отбросило на шумозащитное ограждение.

Второе ДТП зарегистрировано сегодня, 3 сентября, в 04:56, на улице Гвардейской. 27-летний житель Советского района, управляя автомобилем Lada Granta, двигался со стороны улицы Аделя Кутуя в направлении Аметьевской магистрали. По предварительным данным, водитель был нетрезв, что привело к потере контроля над машиной и последующему столкновению со столбом.

В ГАИ Казани выразили обеспокоенность участившимися случаями ДТП по вине начинающих водителей и призвали их быть особенно внимательными и осторожными на дорогах.

Рената Валеева