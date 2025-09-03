Путин заявил, что в 2022 году Россия предлагала Украине вывести войска из Донбасса

Ранее Зеленский добавил, что отказаться от Донбасса Украине не позволяет конституция страны.

Фото: Максим Платонов

Россия еще в 2022 году предлагала Украине вывести войска из Донбасса для прекращения конфликта, однако после отвода российских войск от Киева украинская сторона передумала. Об этом заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

По словам Путина, достижение договоренностей о приемлемом варианте прекращения конфликта на Украине возможно.



Заявление российского президента прозвучало на фоне слов президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что Украина не будет выводить войска из Донбасса, поскольку считает этот регион важной частью обороны ВСУ.

— Мы не можем отдавать ему территорию ни в каком случае. Это очень мощная часть нашей линии обороны. Мы не будем делать такие подарки, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Зеленский добавил, что отказаться от Донбасса Украине также не позволяет конституция страны.

Визит Владимира Путина в Китай проходил с 31 августа по 3 сентября. В рамках поездки глава государства принял участие в саммите ШОС, провел ряд двусторонних встреч, включая трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, а также двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Рената Валеева