В Лядском саду Казани вход со стороны Щапова — Муштари будет закрыт до конца октября

15:13, 03.09.2025

Там начались работы по благоустройству детской площадки

В Лядском саду Казани вход со стороны Щапова — Муштари будет закрыт до конца октября
Фото: Динар Фатыхов

В Лядском саду Казани начались работы по благоустройству детской площадки, в рамках которого будет обновлена игровая зона, установлены новые конструкции и обустроено футбольное поле.

Как сообщает администрация города, на период проведения ремонтных работ, которые продлятся до конца октября, будет закрыт вход в Лядской сад со стороны перекрестка улиц Щапова и Муштари.

Рената Валеева

