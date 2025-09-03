В Лядском саду Казани вход со стороны Щапова — Муштари будет закрыт до конца октября
Там начались работы по благоустройству детской площадки
В Лядском саду Казани начались работы по благоустройству детской площадки, в рамках которого будет обновлена игровая зона, установлены новые конструкции и обустроено футбольное поле.
Как сообщает администрация города, на период проведения ремонтных работ, которые продлятся до конца октября, будет закрыт вход в Лядской сад со стороны перекрестка улиц Щапова и Муштари.
