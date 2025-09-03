Цены на золото установили новый исторический рекорд, превысив $3,6 тыс. за унцию

Предыдущий рекорд был зафиксирован 29 августа

Цены на золото установили новый исторический рекорд, превысив отметку в $3,6 тыс. за унцию. На Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) декабрьские фьючерсы на золото подорожали на 2,39%, достигнув $3600,25.

Рост цен на драгоценный металл связан с ослаблением доллара и ожиданиями снижения процентных ставок Федеральной резервной системы США. Как отмечает аналитик финансового рынка Capital.com Кайл Родда, «ухудшение экономической ситуации и прогнозы по ставкам способствуют повышению интереса к золоту».

Золото традиционно считается надежным активом для защиты капитала в условиях экономических и геополитических нестабильностей. Заседание ФРС, на котором будут обсуждаться ставки, пройдет 16–17 сентября.

Анастасия Фартыгина