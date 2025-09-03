Глава УЕФА выступил против санкций в отношении российского футбола

Несмотря на разговоры о возможных мерах воздействия, он выступает против отстранения спортсменов от соревнований

Фото: Максим Платонов

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил о своем несогласии с введением санкций против российских футбольных клубов и национальной сборной.

В интервью изданию Politico он обозначил позицию, отметив, что нынешняя ситуация вокруг конфликта в России и Украине сопровождается серьезным гражданским давлением, превосходящим политические факторы.

— Мы хотели вернуть к турнирам детей, юношей и девушек до 17 лет и даже получили поддержку от нашего исполнительного комитета. Но потом началась такая политическая истерия. Такое давление на некоторых членов исполкома. Они не изменили своего решения, но попросили нас подождать, потому что в частном порядке, лично на них так нападали, что они больше не могли этого вынести, — высказался Чеферин.

Напомним, что российские сборные и клубы отстранены от мировых соревнований с весны 2022 года.

Наталья Жирнова