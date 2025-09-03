Путин пригласил Ким Чен Ына приехать в Россию
Главы государств встретились во время визита на парад, посвященным 80-й годовщине победы в Пекине
Президент РФ Владимир Путин пригласил председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына приехать в Россию. Об этом сообщает ТАСС.
— Мы вас ждем. Приезжайте, — сказал российский лидер, пожимая своему коллеге руку и обнимая его на прощание.
Ранее главы государств прибыли на двусторонние переговоры на автомобиле представительского класса Aurus. Они стали почетными гостями на торжественном мероприятии, посвященным 80-й годовщине победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончанию Второй мировой войны.
После этого лидеры удалились на переговоры тет-а-тет.
Во время переговоров Ким Чен Ын назвал помощь России братским долгом.
